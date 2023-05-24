Открытия этого ФАПа ждали около 1300 жителей 4 деревень. Новый фельдшерско-акушерский пункт возвели в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения»

Открытия этого ФАПа ждали около 1300 жителей 4 деревень. Новый фельдшерско-акушерский пункт возвели в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта«Здравоохранение». Контракт на приобретение модульной конструкции заключили летом прошлого года. Раньше ФАП размещался в многоквартирном доме на площади 42 квадратных метра, там было очень тесно, сообщают жители. Новое помещение площадью 120 квадратов имеет просторный хол