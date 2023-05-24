23 мая министр здравоохранения встретился с администрацией Областной клинической больницы, на совещании обсудили ремонт роддома, а также информацию о сокращении коек. Ранее мы писали о том,

23 мая министр здравоохранения встретился с администрацией Областной клинической больницы, на совещании обсудили ремонт роддома, а также информацию о сокращении коек. Ранее мы писали о том, что пациентки и персонал роддома получили неофициальную информацию о сокращении койко-мест в медучреждении. Женщины даже создали петицию в интернете против закрытия акушерского корпуса. Оказалось, что таких планов в минздраве