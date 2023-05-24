Олеся Железняк переживает не самые простые времена. От нее отвернулись украинские родственики и некоторые коллеги.

Олеся Железняк переживает не самые простые времена. От нее отвернулись украинские родственики и некоторые коллеги.Звезда сериала "Сваты" Олеся Железняк яркая актриса театра и кино и многодетная мать. Зрители полюбили ее за неподдельную искренность на экране и на сцене, а также за открытость в общении с поклонниками. Железняк никогда не скрывала своей позиции и всегда говорила о происходящем начистоту.После начала спецоперации 48-летняя Олеся Железняк твердо обозначила свою патриотическую позицию и придерживается ее до сих пор. К сожалению, из-за такой позиции у Железняк возникло недопонимание и конфликты с неоторыми коллегами и друзьями, но это не остановило ее.Из-за политических взглядов от актрисы отвернулись украинские родственники, а коллега по сериалу "Сваты" Анна Кошмал даже без стеснения оскорбила ее. На такое поведение Железняк не стала поддаваться и проигнорировала злые выпады в свой адрес."То, что люди так неистово стали стараться отделиться, забыть общее прошлое, выкорчевывая все, в этом есть какое-то нездоровье", — рассказывала Олеся Железняк в ютуб-шоу Юлии Меньшовой.Последние полгода Олеся Железняк редко ведет соцсети и полностью погрудена в работу. На днях она дала о себе знать после долгого перерыва и опубликовала фото из Смоленска, где выступает со спектаклем "Сирена и Виктория". Перед выступлением она посетила Смоленский собор."Слава Богу за все! Помоги нам, Господи", – написала Олеся Железняк в своем аккаунте.