Миллионер по числу подписчиков в соцсетях, продюсер и популярный инфлюенсер: известный как Шейх Удай, блогер Удай Абу-Зарук покоряет пользователей социальной сети ЯRUS. Чем привлекателен его контент и почему ему так нравится платформа ЯRUS?

Миллионер по числу подписчиков в соцсетях, продюсер и популярный инфлюенсер: известный как Шейх Удай, блогер Удай Абу-Зарук покоряет пользователей социальной сети ЯRUS. Чем привлекателен его контент и почему ему так нравится платформа ЯRUS?Блогер Удай Абу-Зарук — активный автор соцсети ЯRUS. Кроссконтентность и возможность заработка — главные преимущества платформы, считает инфлюенсер."В ЯRUS можно выкладывать большое количество разнообразного контента, от постов до длинных видео. А еще здесь можно очень быстро монетизировать контент! Когда у блогеров есть инструменты для заработка на своем деле — это большое преимущество для приложения", — отмечает представитель шоу-бизнеса.Сегодня подписчики Удая активно растут: его контент — для зрителей с чувством юмора всех возрастов. Однако, за развлекательными видеороликами стоит труд и упорство. Блогер и продюсер уверен, что именно это позволило ему стать популярным."Не бойтесь раскрываться и становиться известным: на это способен каждый. Но не забывайте, что это нелегкий труд, поэтому будьте готовы преодолевать препятствия. И тогда все получится!" — делится Удай.Каждый автор уникального видеоконтента может заработать в социальной сети ЯRUS. За каждую 1000 просмотров длинного ролика блогер получает 50 монет, за короткие вертикальные видео — 20 монет. Внутреннюю валюту можно вывести на банковский счет в рублях по курсу один к одному, начиная от 1000 монет.Популярных инфлюенсеров ждут дополнительные поощрения: за 100 тысяч просмотров видеоролика автор получит полмиллиона рублей, за 1 миллион просмотров премия составит 5 миллионов рублей. Сегодня скачать приложение ЯRUS можно в АppStore, Google Play, RuMarket, RuStore и NashStore.