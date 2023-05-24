После сообщений о нападении на девочку во Владимирской области обострился вопрос доставки детей в...

После сообщений о нападении на девочку во Владимирской области обострился вопрос доставки детей в школу.Прокуратурой Петушинского района организована проверка по сообщениям о нападении на девочку в деревне Старые Омутищи, сообщила после случившегося 15 мая инцидента пресс-служба облпрокуратуры.Со слов мамы 13-летней школьницы, девочку, возвращавшуюся из школы схватил мигрант. Но она вырвалась и забежала в дом. Также мать сообщила, что "через некоторое время я его нашла. Удалось его сфотографировать. Его, его паспорт".В надзорном ведомстве уточнили, что по факту нападения на ребёнка СУ СК России по Владимирской области проводится процессуальная проверка, результаты которой также контролируются прокуратурой.Также прокуратура сообщила, что от деревни Старые Омутищи а до МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» бесплатное транспортное обслуживание обучающихся не организовано. И ранее главе администрации Петушинского района внесено соответствующее представление. Утранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.В свою очередь, сегодня администрация Петушинского района, обеспокоенная тем, что происшествие связывают с вопросом перевозки школьников, сообщила следующее:"Тема подвоза детей действительно возникла зимой, после того, как родители услышали, что РЖД планирует изменить расписание электрички с 07ч 04 мин. на 06 ч 47 мин. Более раннее прибытие детей в школу родителей не устраивало, и они подняли вопрос о предоставлении автобуса для подвоза детей.Управлением образования администрации Петушинского района был дан официальный ответ на обращение, в котором было объяснено, что согласно законодательству подвоз детей осуществляется в образовательные учреждения, которые находятся на расстоянии менее 30 км. от населенного пункта. Поэтому им было предложено осуществлять подвоз детей в школу №2 г.Покров (это в 17 километрах). Так как школа №3 в Петушках удалена более, чем на 30 км.Параллельно была отправлена заявка на предоставление автобуса школе №2 г.Покров для подвоза учащихся из д.Старые Омутищи. Было проведено родительское собрание на тему подвоза детей, на котором обсуждались варианты решения проблемы, но родители не согласились с переводом детей в Покровскую школу".На сегодня Петушинская райадминистрация направила официальные письма в РЖД с просьбой о корректировке расписания движения электрички.Накануне начала нового учебного года райадминистрацией планируется повторное обсуждение вопроса с родительским сообществом.Фото