Прокуратурой города Владимира возбуждены уголовные дела по факту нецелевого использования средств...

Прокуратурой города Владимира возбуждены уголовные дела по факту нецелевого использования средств управляющих компаний.Об этом шла речь на совещании под председательством первого заместителя главы надзорного ведомства Андрея Владимировича Жугина. Оно было посвящено проблемам погашения задолженностей за топливно-энергетические ресурсыТак например, в деятельности управляющей организации ООО «ИВТБС «Владимирский», установлен факт неперечисления 1,4 млн руб. в АО «Владимирские коммунальные системы» за потребленную электроэнергию. Уплаченные жителями деньги УК израсходовала на собственные нужды, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.По этому факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием".Подобные факты выявлены также в работе ООО «Региональная тепло-эксплуатационная компания». В отношении ее тоже возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 165 УК РФ.Заслушав и обсудив выступления участников совещания, прокуратура наметила конкретные мероприятия, направленные на решение проблемных вопросов в рассматриваемой сфере отношений, подчеркнули в надзорном ведомстве.Фото https://www.pxfuel.com