Пьяного мужчину спасли на пожаре во Владимирской области. Сегодня в 4 часа 35 минут из...

Пьяного мужчину спасли на пожаре во Владимирской области.Сегодня в 4 часа 35 минут из Камешковского района поступил сигнал о возгорании в двухквартирном жилом доме в посёлке Новая Заря.Сотрудниками МЧС в доме был обнаружен спящий 34-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Пожарные вынесли его из горящего дома и оперативно потушили пожар на площади 5 кв.м., сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Далее им занялись специалисты "Скорой помощи".По предварительным данным, пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем.Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.