Пьяного мужчину спасли на пожаре во Владимирской области.
Сегодня в 4 часа 35 минут из...
Пьяного мужчину спасли на пожаре во Владимирской области.
Сегодня в 4 часа 35 минут из Камешковского района поступил сигнал о возгорании в двухквартирном жилом доме в посёлке Новая Заря.
Сотрудниками МЧС в доме был обнаружен спящий 34-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Пожарные вынесли его из горящего дома и оперативно потушили пожар на площади 5 кв.м., сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.
Далее им занялись специалисты "Скорой помощи".
По предварительным данным, пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.