Пять тысяч выпускников отпраздновали « Последний звонок» во Владимирской области. Как поздравили...

Пять тысяч выпускников отпраздновали « Последний звонок» во Владимирской области.Как поздравили одиннадцатиклассников - расскажет Мария Городская.Место встречи - Соборная площадь. Без традиционного шествия, но с концертом.Мария Городская, корреспондент:- Последний звонок сегодня прозвенел для почти пяти тысяч выпускников школ региона. В их числе тысяча шестьсот семьдесят два одиннодцатиклассника из школ города Владимира.Гордятся - каждым. Сейчас они закрывают одну, школьную дверь, а открывают несколько.- Москва, МГСУ, архитектура. Вперёд!- Москва, и много денег.- Мы хотим жить счастливо! УУУУ!Светлана Болтунова, министр образования и молодежной политики Владимирской области:- Я желаю, чтобы наши выпускники были смелыми в своих планах, был очень настойчивыми, и, конечно, трудолюбивыми, и тогда у них несомненно всё получится!Выпускникам повезло и с погодой - осадки только на глазах у педагогов и родителей. Они плечом к плечу шли все одиннадцать лет. Слов много, но ещё больше - эмоций.Елена Бутакова, замдиректора по воспитательной работе средней школы №5 г. Владимира:- Мы выпускаем наш единственный одиннадцатый класс. Замечательный класс! Ребятки душевные, умненькие, добрые. Последний звонок, который у нас был в школе, надолго запомнится. Он был и радостным, и весёлым, и душевным. Ну, плакали! Плакали все!- По кому вы будете скучать?- По всем! По учителям, и по своим любимым одноклассникам. Пятнашка в сердце!Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Рядом с вами сегодня находятся те, кто больше всего за вас переживал. И кому мы благодарны за то, что вы сегодня такие нарядные и красивые и, безусловно, очень умные и перспективные здесь стоите, это ваши родители и ваши учителя.Лучшей школой Владимира в этом году стала тридцать шестая. Но для каждого выпускника его школа - самая-самая.Дмитрий Наумов, глава г. Владимира:- Перед вами стоит один из самых важных этапов - экзаменационный. Поэтому мне хочется пожелать вам самого главного - и сказать вам: "Ни пуха, ни пера!", и можете послать меня к чёрту!- К чёрту!- Всего вам самого наилучшего!Впереди экзамены и вера в то, что всё загаданное обязательно сбудется.Мария Городская, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".