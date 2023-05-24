Екатерина Климова продемонстрировала великолепную физическую форму в тренажерном зале.

Екатерина Климова продемонстрировала великолепную физическую форму в тренажерном зале.Российская актриса Екатерина Климова смогла построить успешную карьеру и стать матерью четверых детей. Она всегда была примером женственностии обаяния. Звезда обладает идеальной фигурой даже в свои 45 лет благодаря активному образу жизни и постоянным тренировкам в зале. Спортом Климова начала заниматься много лет назад по предложению подруги. С тех пор это неотъемлемая часть ее жизни. Климова занимается пилатесом и ходит в бассейн, так что ее фигуре можно только позавидовать.В интервью Климова признавалась, что если бы не аквааэробика, ее четыре беременности прошли бы не так легко. Детей она тоже приучает к спорту с детства.На днях Климова продемонстрировала поклонникам идеальное тело и предстала в сексуальном черном трико на тренажере для растяжки в зале. На фото Климова лежит на мате, высоко подняв вверх ногу. Поклонники заметили, что такой позой Екатерина Климова сразу затмила любительницу шпагатов и растяжки балерину Анастасию Волочкову.Другие сравнили Екатерину Климову на фото с голливудской звездой Викторией Бэкхем. Несколько лет назад она запустила флешмоб, и все звезды стали выкладывать снимки с таким же фото, на котором показывали свою идеальную растяжку.