Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, какие предметы девятиклассники смогут сдать в электронном виде.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, какие предметы девятиклассники смогут сдать в электронном виде.Столичные власти подготовили все необходимое для проведения Единого государственного экзамена. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Он уточнил, что в 2023 году сдавать ЕГЭ планируют 88,5 тысяч человек, в том числе, выпускники прошлых лет.По словам политика, для сдающих экзамены созданы максимально благоприятные условия. 364 пункта проведения ЕГЭ будут работать на базе столичных школ. Кроме того, на базе больниц организованы еще семь пунктов. Там пройти тестирование смогут москвичи, находящиеся на лечение.Как уточнил градоначальник в своем телеграмм-канале, для контроля за проведением ЕГЭ на экзаменационных пунктах установлены камеры. За ходом тестирования также будут следить общественные наблюдатели."Все готово и для проведения экзаменов у девятиклассников", – подчеркнул Сергей Собянин.По его словам, выпускники девятых классов в этом году смогут сдать экзамены по информатике, географии, иностранным языкам и физике в электронной форме. Для школьников организованы 499 пунктов, восемь из которых – в больницах.При этом девятиклассники, имеющие ограничения по здоровью, смогут пройти тестирование на дому. Глава города напомнил, что ресурсы "Московской электронной школы" помогают школьникам успешно подготовиться к экзаменам.