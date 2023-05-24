В Покрове жители нескольких аварийных домов добиваются улучшения жилищных условий. Непригодными для жизни здания признали в 2016 году, но расселять жильцов не торопились. Помощь они

В Покрове жители нескольких аварийных домов добиваются улучшения жилищных условий. Непригодными для жизни здания признали в 2016 году, но расселять жильцов не торопились. Помощь они попросили в реготделении партии КПРФ. Коммунисты обратились в прокуратуру. Надзорное ведомство через суд обязало администрацию Петушинского района местных жителей расселить. В трудной ситуации оказалась Светлана Иванова. Она живет с ребенком-инвалидом,