На Троекуровском кладбище столицы похоронили Петра Кучеренко. А перед тем, как гроб опустили в землю, 15-летнему сыну покойного замминистра образования вручили уникальную вещь.

На Троекуровском кладбище столицы похоронили Петра Кучеренко. А перед тем, как гроб опустили в землю, 15-летнему сыну покойного замминистра образования вручили уникальную вещь.В нашей стране при погребении лиц, умерших или погибших при исполнении служебных обязанностей и тех, похороны которых проводятся по государственному протоколу, гроб накрывают государственным флагом. Так было и с умершим в рабочей командировке Петром Кучеренко.Перед тем как опустить гроб с мужем Гурцкая в могилу, церемониймейстер произнес: "Церемония складывания государственного флага Российской Федерации призвана подчеркнуть значение для России каждого ее гражданина, посвятившего Отечеству все свои помыслы и устремления, всю свою энергию и интеллект и отдавшему, в итоге, свою жизнь ради мощи и процветания своей Родины".Свернутый над умершим флаг – это знак глубокого уважения к нему Российского государства, признание его заслуг перед Отечеством. Флаг поднимается на вытянутые руки и сворачивают особым образом.Первый сгиб флага – символ жизни.Второй сгиб – символ нашей веры в вечную жизнь.Третий сгиб – в честь памяти о верных сынах Отечества, выбывших из наших рядов, и чей мирный труд или ратный подвиг достоин почитания.Четвертый сгиб – в честь нашей Родины, которая навсегда остается с нами, в нашем сердце... И так 13 раз. Тринадцатый сгиб и сложенный флаг – символ вечности, вечной жизни в памяти людей. Триколор в деревянный коробке в конце церемонии вручили сыну-подростку Петра Кучеренко со словами:"Гражданин Российской Федерации Кучеренко Петр Александрович завершил свой жизненный земной путь. Пусть добрая, светлая память о нем сохранится в наших сердцах на долгие годы. Примите от нас этот символ Российского государства, верным сыном которого он всегда был".