Начался первый этап реновации площади Победы. В него входят замена брусчатки и бордюров. Наша съемочная группа побывала на месте проведения работ – они в самом разгаре. Иван Лепахин,

Начался первый этап реновации площади Победы. В него входят замена брусчатки и бордюров. Наша съемочная группа побывала на месте проведения работ – они в самом разгаре. Иван Лепахин, гендиректор субподрядной организации Обновляется брусчатка. Сейчас снимается верхний слой брусчатки, снимается подложка, чтобы впоследствии завести песок, гарцовку и положить новую плитку. Брусчатку снимают вручную и при помощи