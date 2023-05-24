Угощавший детей наркотиками житель Владимирской области приговорен к длительному сроку...

Угощавший детей наркотиками житель Владимирской области приговорен к длительному сроку заключения.Камешковским районным судом ранее судимый мужчина признан виновным в склонении несовершеннолетних к потреблению наркотиков и покушении на их незаконный сбыт, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.В марте текущего года 27-летний осужденный на пирсе у пожарного водоема в Камешкове предложил двум школьникам купить марихуану и попробовать ее. Ребята отказались и сообщили об этом службу «112», что позволило задержать злоумышленника.Мужчина приговорен к 8 годам и 6 месяцам строгого режима.Приговор в законную силу не вступил.Фото https://www.pxfuel.com