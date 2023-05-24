По версии чиновников, родители сами отказались от предложенного решения проблемы. Как сообщили в администрации, мамам и папам ранее предлагали перевести детей в другую школу, которая может

По версии чиновников, родители сами отказались от предложенного решения проблемы. Как сообщили в администрации, мамам и папам ранее предлагали перевести детей в другую школу, которая может предоставить автобус. Тема отсутствия школьного автобуса вновь поднялась из-за недавнего нападения на 13-летнего ребенка в деревне Старые Омутищи. Напомним, 15 мая гастарбайтер попытался похитить девочку, когда она шла домой