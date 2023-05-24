Смотрите Вести в 21.05: В Александрове обсуждают, как победить медицинский кадровый голод. Опять...

Смотрите "Вести" в 21.05: В Александрове обсуждают, как победить медицинский кадровый голод.Опять H5Птичий грипп уже у границ региона. Какие меры предосторожности принимают фермеры и опасен ли вирус для человека?Голодные районы.Чемодан, вокзал, Москва... В Александрове обсуждают, как победить медицинский кадровый голод.Народный мемориал.И тысячи верных из Святково. В Кольчугинском районе волонтёры возрождают Крестовоздвиженский храм.