Александр Панкратов-Черный признался журналистам, что сильно расстроен из-за Максима Галкина*.

Александр Панкратов-Черный признался журналистам, что сильно расстроен из-за Максима Галкина*.Фестиваль патриотического кино "Малая земля", который открылся в Новороссийске, ознаменовался участием в нем Александра Панкратова-Черного. Актер устроил творческий вечер, в ходе которого пообщался с журналистами на различные темы. Обсудил он в ходе беседы и Максима Галкина*.Именно на мероприятии, целью которого стало демонстрация любви граждан к родине, была затронута наиболее болезненная тема для каждого патриота. Ею стало антироссийское поведение звезд, которые были любимцами россиян.Взять, например, того же Максима Галкина*. По мнению Александра Васильевича, из юмориста получился также великолепный телеведущий. Однако, вместо того, чтобы в тяжелое для страны время остаться в родных пенатах и вдохновлять сограждан, тот поспешно уехал. Теперь же он вдохновляет иностранцев посмеяться над россиянами в весьма кровожадной, при этом, форме: взять, например, ту же ужасную шутку про голову журналистки Скабеевой."Такое сотворил. В голове не укладывается", – в шоке хватается за голову Панкратов-Черный, рассуждая о поведении Галкина*.По мнению актера, Максим Галкин* опозорил память предков: отца и деда. Оба они были людьми военными и достигли высот в карьере, полностью вложив душу в дело, которым занимались на благо Родины. Отец юмориста, как сообщается, руководил несколькими из ведомств, подчиняющихся Минобороны СССР и РФ, а дед Максима Галкина* – инженер-подполковник, который и вовсе заслужил звание Героя Советского Союза.* – признан и агентом по решению Минюста РФ.