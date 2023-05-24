Его возведут в посёлке Галицы.

В посёлке Галины Гороховецкого района построят современный Дом культуры. Учреждение должны сдать до конца года.Площадь объекта составит 310 квадратных метров. В ДК появится концертный зал на 50 мест, оборудуют артистическую и художественную студии, помещения для кружков, гардероба и библиотеки. Власти также благоустроят прилегающую территорию: создадут стоянку и велопарковку.Сейчас строители возводят стены, укладывают плиты перекрытия первого этажа. На очереди - монтаж кровли.