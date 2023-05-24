В Киржаче мошенник похитил у пожилой женщины более 700 000 рублей. И снова — телефонные мошенники!...

В Киржаче мошенник похитил у пожилой женщины более 700 000 рублей.И снова — телефонные мошенники! Совсем недавно — в мае текущего года гражданин республики Беларусь вступил в сговор с «неустановленным лицом», как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Неизвестный звонил на телефонные номера потерпевшим и требовал передать деньги под предлогом освобождения их родственников от уголовной ответственности.После того, как «неустановленное лицо» договаривалось о передаче определенной суммы, обвиняемый выезжал к жертве.Уже позже мошенники распределяли между собой сумму «по плану». Таким образом, они обманули пожилую женщину, похитив у неё более 700 000 рублей.21 мая текущего года обвиняемого заключили под стражу. Его обвиняют в «мошенничестве в крупном размере». За совершение указанного преступления мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.Фото: pxfuel.com