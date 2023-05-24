Общая площадь новых домов по программе реновации составляет 3,5 миллиона квадратных метров.

Общая площадь новых домов по программе реновации составляет 3,5 миллиона квадратных метров.В эксплуатацию ввели более 61 тысячи квартир. Новостройки расположены во всех округах, отметил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.Больше всего новых домов расположено в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) – 37. На севере Москвы ввели в эксплуатацию 35 домов, на северо-востоке – 33 здания, уточнил глава департамента.Под заселение передано 228 домов. Еще 400 новостроек находится в стадии проектирования или строительства. В Москве появится 7,6 миллиона квадратных метров жилья.Сейчас продолжается первый этап программы реновации. Он завершится к 2025 году.С каждым годом темпы реализации программы растут. Только за последний год ввели в эксплуатацию 45 домов, которые расположены в 32 районах.Так, на севере Москвы шесть новостроек с общей площадью жилых помещений более 50 тысяч квадратных метров. Они расположены в районах Бескудниковский, Дмитровский и Головинский. Квартиры получат 1,5 тысячи участников программы.По темпам переселения лидирует Юго-Восточный административный округ. В конце апреля 2023 года переселение начали 400 жителей ЮВАО.Программа реновации утверждена в 2017 году. В нее включили 5175 ветхих домов, большая часть которых построена более полувека назад. Квартиры в них давно не соответствуют современным нормам.Вместо тесных квартир в "хрущевках" переселенцы получают просторное жилье с полной отделкой комфорт-класса. Делать ремонт не нужно – достаточно перевезти мебель и бытовую технику.Входные группы в новостройках делают на уровне земли. На прилегающей территории устанавливают детские и спортивные площадки, высаживают деревья и кустарники, разбивают газоны, организуют парковочные места.Для строительства новостроек подобрали 561 площадку. Снесено 130 ветхих зданий – на их месте возведут современные дома.Участники программы переезжают в пределах своего района и сохраняют привычный образ жизни. Они продолжают пользоваться теми же школами, детскими садами, поликлиниками, станциями метро и остановками наземного общественного транспорта, магазинами, спортивными объектами и местами отдыха.