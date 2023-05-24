Глава администрации Петушинского района Александр Курбатов встретился с родителями учеников из деревни Старые Омутищи. Они обеспокоены безопасностью детей после нападения рабочего с М-12 на 13-летнюю школьницу.

Глава администрации Петушинского района Александр Курбатов встретился с родителями учеников из деревни Старые Омутищи. Они обеспокоены безопасностью детей после с М-12 на 13-летнюю школьницу.Сейчас из деревни дети ездят в Петушки на электричке. Из-за неудобного расписания им приходится выезжать очень рано.В управлении образования района пояснили, что подвозить детей возможно только в учреждения, которые располагаются не далее тридцати километров. Родителям предложили перевести детей в школу в Покрове. Такой вариант родителей не устроил.Власти направили в РЖД запрос о корректировке расписания. Обсуждение вопроса продолжится на следующем родительском собрании в августе.