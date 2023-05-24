Как сообщили в Правительстве области, в поселке Ставрово Собинского района ведется реконструкция объектов водоснабжения. Там планируется провести капитальный ремонт здания насосной

Как сообщили в Правительстве области, в поселке Ставрово Собинского района ведется реконструкция объектов водоснабжения. Там планируется провести капитальный ремонт здания насосной станции второго подъёма. Также починят резервуары и здания над артезианскими скважинами. На эти цели направлено 233 миллиона рублей. Работы планируется завершить к концу ноября. Благодаря реконструкции, более 6000 жителей будут обеспечены качественной питьевой водой.