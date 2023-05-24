Правительственная комиссия предложила новый штраф из-за изменения характера работы россиян.

Правительственная комиссия предложила новый штраф из-за изменения характера работы россиян.В период пандемии коронавируса у россиян изменился характер работы. Многие из них перешли на "удаленку", поэтому теперь чаще проводят время дома. Соответственно, шум от соседей в дневное время суток является ля них актуальной проблемой. По крайней мере, так считают в правительственной комиссии, предложившей штраф за нарушение тишины.В документе комиссии под председательством министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева говорится, что "вопрос установления административной ответственности" для нарушителей тишины в дневное время сегодня является актуальным.По данным , в нижней палате российского парламента данную инициативу поддержали. За введение штрафа высказались и в ряде субъектов. Однако экспертное сообщество призывает осторожно подходить к введению нового наказания, чтобы не спровоцировать конфликты среди граждан.Как уточняет телеканал "", сегодня наказание за шум регулируется на уровне субъектов РФ, однако далеко не все они установили четкие правила. Правительственная комиссия предлагает закрепить нормы на федеральном уровне.Меж тем, размер штрафа в документе не указан, уточняет портал . Точные сроки внесения законопроекта в Госдумы тоже не оговорены.