Певица рассказала, что отправила спортсмену композицию супруга Владимира Преснякова Живи.

Певица рассказала, что отправила спортсмену композицию супруга Владимира Преснякова "Живи".Последние полгода вся страна следит за тревожными новостями о состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. В январе спортсмен был госпитализирован с тяжелой пневмонией. За месяцы борьбы с болезнью спортсмен перенес два инсульта и ряд операций по ампутации части конечностей. Сегодня за здоровье фигуриста переживают близкие, поклонники, коллеги, а также звездные друзья. В том числе семья знаменитого музыканта Владимира Преснякова.Во время музыкальной премии RU.TV в "Крокус Сити Холле" Владимир Пресняков исполнил песню "Живи", уточняет . Именно эту композицию Наталья Подольская отправила спортсмену, чтобы поддержать его в борьбе с тяжелой болезнью.Певица рассказала, что в момент госпитализации Костомарова эта песня находилась как раз на этапе создания. Узнав о случившемся, Наталья Подольская поделилась демо-версией композиции с женой фигуриста Оксаной Домниной. Супруга Костомарова была тронута этим жестом и передала ему важные слова от звездных друзей.Наталья Подольская поделилась, что очень переживает за семью олимпийского чемпиона и верит, что он сможет одержать победу над недугом. По словам супруги Преснякова, Костомаров отправил ей сообщение, в котором пообещал обязательно поправиться."У него такая кличка закадровая дружеская — Тигр. Это очень сильного духа человек, олимпийский чемпион. Поэтому, я уверена, что он справится. Мы его будем ждать", – высказалась певица.