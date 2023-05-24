«Владимирский водоканал» расторгает договор по выставлению квитанций от ЕРКЦ.
Жители Владимира...
«Владимирский водоканал» расторгает договор по выставлению квитанций от ЕРКЦ.
Жители Владимира давно привыкли к тому, что в «стопке» квитанций на оплату за коммунальные услуги есть и «счёт» от ЕРКЦ. Но как стало известно, скоро этого «документа» не будет. На сайте «Водоканала» была официально опубликована следующая информация:
«МУП «Владимирводоканал» извещает об отмене с 01 мая 2023 года всех доверенностей, выданных работникам общества с ограниченной ответственностью «Единый расчетный кассовый центр» (ООО «ЕРКЦ»). С 01 мая 2023 года работники ООО «ЕРКЦ» не вправе осуществлять все действия, указанные в отменённых доверенностях:
- вводить в эксплуатацию приборы учета,
- проверять достоверность передаваемых потребителем показаний приборов учета,
- производить обследования,
- производить отключение и опломбирование запорной арматуры,
- осуществлять иные действия от имени МУП «Владимирводоканал».
То есть жителям Владимира официально объявили о том, что по всем вышеуказанным вопросам уже с 1 мая текущего года необходимо обращаться напрямую в МУП «Владимирводоканал».
Что изменилось? И почему владимирцы вновь сталкиваются с изменениями по оплате квитанций? Как стало известно, главная причина - экономически невыгодная сделка - сотрудничество «Водоканала» с ООО «ЕРКЦ». Правда, напомним, что в 2019 году «Водоканал» работал по агентскому договору с региональным ЕРИЦ. Тогда он также расторг его из-за «экономической целесообразности».
«Учитывая, что обеспечительные меры судом по данному спору не приняты, глава города предложил: квитанции за водоснабжение и водоотведение за май выставит ООО «ЕРКЦ», а далее - и до решения Арбитражного суда Владимирской области - этим будет заниматься только МУП «Владимирводоканал» - сообщили в администрации города Владимира.
Фото: pxfuel.com