«Владимирский водоканал» расторгает договор по выставлению квитанций от ЕРКЦ. Жители Владимира...

«Владимирский водоканал» расторгает договор по выставлению квитанций от ЕРКЦ.Жители Владимира давно привыкли к тому, что в «стопке» квитанций на оплату за коммунальные услуги есть и «счёт» от ЕРКЦ. Но как стало известно, скоро этого «документа» не будет. На сайте «Водоканала» была официально опубликована следующая информация:«МУП «Владимирводоканал» извещает об отмене с 01 мая 2023 года всех доверенностей, выданных работникам общества с ограниченной ответственностью «Единый расчетный кассовый центр» (ООО «ЕРКЦ»). С 01 мая 2023 года работники ООО «ЕРКЦ» не вправе осуществлять все действия, указанные в отменённых доверенностях:- вводить в эксплуатацию приборы учета,- проверять достоверность передаваемых потребителем показаний приборов учета,- производить обследования,- производить отключение и опломбирование запорной арматуры,- осуществлять иные действия от имени МУП «Владимирводоканал».То есть жителям Владимира официально объявили о том, что по всем вышеуказанным вопросам уже с 1 мая текущего года необходимо обращаться напрямую в МУП «Владимирводоканал».Что изменилось? И почему владимирцы вновь сталкиваются с изменениями по оплате квитанций? Как стало известно, главная причина - экономически невыгодная сделка - сотрудничество «Водоканала» с ООО «ЕРКЦ». Правда, напомним, что в 2019 году «Водоканал» работал по агентскому договору с региональным ЕРИЦ. Тогда он также расторг его из-за «экономической целесообразности».«Учитывая, что обеспечительные меры судом по данному спору не приняты, глава города предложил: квитанции за водоснабжение и водоотведение за май выставит ООО «ЕРКЦ», а далее - и до решения Арбитражного суда Владимирской области - этим будет заниматься только МУП «Владимирводоканал» - сообщили в администрации города Владимира.Фото: pxfuel.com