Во Владимире будут судить директора за укрывательство от налоговиков более 2,3 миллиона...

Во Владимире будут судить директора за укрывательство от налоговиков более 2,3 миллиона рублей.Исполняющим обязанности прокурора Петушинского района утверждено обвинительное заключение в отношении коммерческого директора ООО «Владсервисгрупп» по статье "Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, в крупном размере". Сейчас задолженность погашена.По версии следствия, имея реальную возможность заплатить, он путем проведения финансово-хозяйственных операций, сокрыл свыше 2,3 млн рублей, сообщила пресс-служба облпрокуратуры. Например, не раз давал устные поручение подчиненным ему сотрудникам, производить расчёты с контрагентами через аффилированное юридическое лицо. В итоге, через его счета ООО «Владсервисгрупп» были израсходованы денежные средства, достаточные для погашения задолженности.Уголовное дело рассмотрит Петушинский райсуд.Фото: https://www.pxfuel.com