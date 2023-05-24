Как сообщили в мэрии, на данный момент начался первый этап реновации площади Победы. Работы выполняет владимирская фирма “Агуна”, стоимость контракта – 12,8 миллионов рублей. На

Как сообщили в мэрии, на данный момент начался первый этап реновации площади Победы. Работы выполняет владимирская фирма “Агуна”, стоимость контракта – 12,8 миллионов рублей. На данный момент на площади Победы рабочие демонтируют плитку и бордюр. Алексей Алекин, официальный представитель мэрии Появятся: новое плиточное покрытие с гранитными вкраплениями, новый бордюрный камень, газоны, стационарные флагштоки. Ремонтные работы