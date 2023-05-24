Во Владимире начался ремонт площади Победы. Работы должны быть закончены до первого августа. В...

Во Владимире начался ремонт площади Победы.Работы должны быть закончены до первого августа.В течение июня-июля строители полностью переложат брусчатку у мемориала и сделают подушку из песка под новое покрытие. Сумма контракта - 11 миллионов рублей. Подрядчик - фирма, которая занималась владимирским сквером Победы и вязниковским венцом, так же на их счету парки в Киржаче.Александр балунов, заместитель директора компании-подрядчика:- В рамках благоустройства на данной площади будет заменена старая брусчатка, которая, скажем так , срок уже вышел, это видно по брусчатке. Плюс основание здесь было не подготовлено соответственно ГОСТу, заменится брусчатка, будет как в больших столичных городах , на брусчатку с гранитной крошкой другого формата. Размером 30 на 60. Большая. В нашем городе такого формата еще нигде не уложено, плюс заменятся старые бордюры на бордюры тоже с гранитной крошкой. Все работы будут производится по старому контуру и обновление газонов.