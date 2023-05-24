Во Владимире перепланировка поставила под угрозу разрушения многоквартирный жилой дом. Жители...

Во Владимире перепланировка поставила под угрозу разрушения многоквартирный жилой дом.Жители многоэтажки на улице Университетской областного центра беспокоятся, что их дом может обрушиться. Причина - бурная деятельность новых соседей. Репортаж Максима Калашникова.Пятеро мужчин с трудом поднимают кусок армированной бетонной плиты. Это фрагмент межэтажного перекрытия. Вот фотография, откуда его, скорее всего, выдолбили. Кадры сделали жители многоквартирного дома на Университетской. С начала весны их начал беспокоить шум перфоратора. Думали - кто-то из соседей затеял ремонт.Дмитрий Щеляков, житель дома № 11 по улице Университетская, председатель правления ТСН:- Стены вибрировали. Даже посуда гремела. Жалобы были жильцов. Были видео сняты. Как дрожали просто стены.Сквозное отверстие между двумя уровнями подземного паркинга проделали новые владельцы. Один из них зарегистрирован в Москве, двое других - в Мурманской области. Жильцы пытались узнать, законны ли их действия, но на контакт они не идут. Разрешений на перепланировку Управление архитектуры и строительства города Владимира им не выдавало.Татьяна Пелевина, жительница дома № 11 по улице Университетская, член правления ТСН:- Если они производят какие-то перепланировки, они должны их согласовать. Мы беспокоимся, раз они делают это без согласования, возможно, завтра наш дом может просто рухнуть.Благоустройство "подземного королевства" - иначе 540 квадратов обнесённые кирпичной стеной и не назовешь - проводится за закрытыми дверями. Также, по словам жителей, новые владельцы незаконно подключились к электричеству, намотав более 8 тысяч киловатт. А еще захватили пожарный выход, установив там свою дверь.Илья Пряхин, житель дома № 11 по улице Университетская, член правления ТСН:- Отсюда можно в принципе не выйти, если, допустим, ворота закрыты или собственники не имеют ключей. То есть - мама с детьми спустилась. Я, в принципе, в такой ситуации оказался, потому что, когда мы пытались найти собственника, спустились сюда, а обратно выйти не смогли.В апреле Госжилнадзор провёл проверку и официально установил, что в технических помещениях нарушена целостность бетонного перекрытия. До 15 июня сквозной проём должен быть замурован, причем силами ТСН. Ведь перекрытие - общедомовое имущество. Однако даже подобраться к нему невозможно. Внутрь новые хозяева никого не пускают.Елена Андреева, главный жилищный инспектор Владимирской области:- У ТСЖ должен быть доступ постоянно к этому имуществу. Почему - потому что он должен проводить работы на этих коммуникациях, приводить его в надлежащее состояние, готовить к отопительному периоду, бесперебойная подача коммунальных услуг всех. Здесь ТСН нужно идти в суд и выяснять законность приобретения в собственность этих помещений.Жители обратились в прокуратуру. Помощник городского прокурора вместе с участковым попытались осмотреть дыру между этажами, но им дверь тоже никто не открыл. Пришлось прибегнуть к радикальным мерам - помещение обесточили. Обитателям подземелья пришлось убегать окольными путями. Возможно, вместо стремянки уровни парковки уже соединяет обычная лестница.Ксения Шмелёва, помощник прокурора города Владимира:- Вы будете добиваться, чтобы всё-таки попасть в помещение, своими глазами посмотреть, увидеть что там происходит?- Мы будем стараться, потому что хотелось бы посмотреть что действительно там происходит. Имеются ли нарушения жителей данного дома.Не убежали лишь двое мужчин - сначала они представились собственниками, но имена не назвали, потом изменили показания. В результате и вовсе перешли на повышенные тона.- Потому что потому всё кончается на "У". Ответ не устраивает вас?- Клоунаду устроили. Мы открыты для общения. И общались с вашими представителями.- Я задал вопрос, получил на него ответ. Задал тот же вопрос. А уважительно - неуважительно - расценивайте это как угодно.- Серый, пойдём отсюда, этот цирк...Жители дома заявляют, что намерены добиваться своих целей- во-первых, попасть на территорию, где идёт незаконная перепланировка, а во-вторых, проверить законность продажи квадратных метров.Максим Калашников, Алексей Ковалёв и Илья Хлудов. Вести-Владимир.