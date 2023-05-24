В диспетчерской службе компании-перевозчика взрыв колеса назвали “обыкновенным рабочим моментом”, а девушку – лгуньей. Мы связались с пострадавшей и узнали подробности

В диспетчерской службе компании-перевозчика взрыв колеса назвали “обыкновенным рабочим моментом”, а девушку – лгуньей. Мы связались с пострадавшей и узнали подробности происшествия. Как рассказала Лилия Романова, она ехала в 17 автобусе 22 мая около 9:50 утра. Возле остановки “Спасская” девушка внезапно услышала взрыв. Лилия Романова, пассажир автобуса Произошел взрыв, а я сидела прямо в задней