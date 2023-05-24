Значимое событие пройдет 25 мая. На фестиваль приедут гитаристы из 5 стран. Кроме исполнителей, в областную филармонию приглашены и почетные гости: профессор Миланской консерватории Бруно

Значимое событие пройдет 25 мая. На фестиваль приедут гитаристы из 5 стран. Кроме исполнителей, в областную филармонию приглашены и почетные гости: профессор Миланской консерватории Бруно Джуффреди, а также российский композитор и продюсер Стас Намин. Слушатели смогут услышать мировую премьеру сюиты “Осень в Петербурге”. Хедлайнерами фестиваля во Владимире станут легенды джаз-рока Банни Брюнель и Роман Мирошниченко