Во Владимире за год утилизировали более 800 кубометров автомобильных шин. На улице Добросельской продолжает работу пункт по приему изношенных покрышек. Как рассказал главный эколог города ..

Во Владимире за год утилизировали более 800 кубометров автомобильных шин. На улице Добросельской продолжает работу пункт по приему изношенных покрышек.Как рассказал главный эколог города Сергей Сухопаров, за 12 месяцев на завод в Дмитров, который принимает резину для переработки, вывезено более 800 кубометров колёс.Их принимают бесплатно. Далее шины перерабатывают в резиновую крошку, которая применяется при производстве покрытий для детских и спортивных площадок.