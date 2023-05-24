Во Владимирской области 25 мая выпадет больше половины месячной нормы осадков, будет тепло и...

Во Владимирской области 25 мая выпадет больше половины месячной нормы осадков, будет тепло и сыро.По прогнозам синоптиков Гисметео, во Владимирской области ожидаются сильные дожди с грозами. Осадки будут идти практически до вечера, но с перерывами. За день выпадет 28 мм осадков – при месячной норме в 46 мм.Температура воздуха днем до +22°C. Ночью столбик термометра опустится до +13°C.Ветер юго-восточный, с порывами до 6 м/с.Атмосферное давление в течение суток изменится от 746 до 749 мм.рт.ст.Народный прогноз погодыВ этот день почитается память святителя Епифания, архиепископа Кипрского. Епифаний известен как выдающийся церковный учитель и чудотворец. В старину приметили, если на Епифана утро в красном кафтане (красное небо во время восхода солнца), то и лето будет сухим, предвещавшим пожары.Фото pxfuel.com