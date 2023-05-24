Во Владимирской области два пьяных водителя стали фигурантами уголовных дел. Как сообщает...

Во Владимирской области два пьяных водителя стали фигурантами уголовных дел.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, за вождение в нетрезвом состоянии (за последние сутки) госавтоинспекторы отстранили от управления 16 водителей. А всего с начала мая – 350 человек.Напомним, подобные «пьяные» поездки «гарантируют» штраф в 30 000 рублей и лишение водительских прав до 2 лет.Накануне, например, в Александровском районе инспекторами ДПС были отстранены от управления 24-летний и 58-летний жители Подмосковья.24-летний молодой человек управлял автомобилем «Мицубиси», находясь «подшофе». Это подтвердили результаты освидетельствования. Полицейские проверили автолюбителя по базам данных и установили, что он уже уже был наказан за езду в нетрезвом виде.58-летний житель Подмосковья, несмотря на назначенное административное наказание за управление автомобилем в состоянии опьянения, также вновь сел за руль, употребив «горячительное».В итоге оба водителя стали фигурантами уголовных дел, возбужденных дознавателями ОМВД Росси по Александровскому району. Теперь нарушителям может грозить лишение свободы до 2-х лет с лишением водительских прав, уточняют в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.Фото: pxfuel.com