Во Владимирской области ГИМС проверяет на адекватность катающихся на сапбордах. Инспекторы ГИМС...

Во Владимирской области ГИМС проверяет на адекватность катающихся на сапбордах.Инспекторы ГИМС предупреждают владельцев сапбордов о том, что они, как и все участники водного движения, обязаны соблюдать правила безопасности: выходить на воду в трезвом состоянии, учитывать прогноз погоды и надевать спасательные жилеты.То же касается владельцев любых маломерных судов, даже если лодки не подлежат регистрации. В ходе очередного рейда по Нерли инспекторы отметили, что владимирцы стали более дисциплинированными и ответственными. В ходе патрулирования спасатели пообщались и с отдыхающими на берегу. Купальный сезон во Владимирской области откроется в июне. На сайте Главного Управления будет опубликован список официальных пляжей, сейчас они проходят освидетельствование. Выбирая неофициальное место для отдыха, ответственность за свою безопасность человек берет на себя, напоминают спасатели.Александр Савляк, инспектор Центра ГИМС ГУ МЧС России по Владимирской области:- Рекомендация следующего характера: находиться в трезвом уме, в трезвой памяти. Это одно из таких обязательных требований, потому что статистика показывает, что гибель происходит в основном в состоянии алкогольного опьянения. И находятся, к сожалению, в зоне риска дети, которые из-за своего любопытства лезут в воду.