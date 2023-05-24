Во Владимирской области качество ремонта дорог проверяют депутаты. Депутаты в рамках партийного...

Во Владимирской области качество ремонта дорог проверяют депутаты.Депутаты в рамках партийного проекта «Безопасные дороги» «Единой России» проверяют качество владимирских дорог, отремонтированных в рамках гарантийных обязательств. Подробности далее.Экзамен сдает Большая Нижегородская. Это участок от дома номер 94 до улицы Погодина. Здесь есть видимые изъяны, которые необходимо исправить. Вся информация будет передана в городское управление ЖКХ.Александр Цыганский - депутат Законодательного Собрания Владимирской области ("Единая Россия"):- Сегодня вот эти недостатки, которые мы выявили, они должны быть переданы подрядчику, чтобы произвести ремонт в рамках гарантии. Фракция ЕР в ЗС уже на протяжении трех лет ставит своим приоритетом выделение дополнительных средств на ремонт внутри муниципальных дорог.Следующий участок- улица Егорова. От перекрестка с РастопчинА до пересечения с улицей Добросельской. В прошлом году ее сделали по программе «Безопасные и качественные дороги».Александр Захаров - депутат Совета народных депутатов города Владимира ("Единая Россия"):- Зафиксировали некие недочеты. Что касается всей дороги целиком, могу сказать, что она в отличном состоянии.Специалисты говорят, что для разрушения асфальтового покрытия прошел очень короткий срок.Сергей Никольский - ведущий инженер отдела контроля и технического надзора Управления ЖКХ администрации г. Владимира:- Может быть, кто-то вскрывал это покрытие и не заделал качественно.А это бульвар Художника ИвАнова - еще один участок мониторинга. Дорога связывает Проспект строителей с федеральной трассой М7.Алексей Метелкин - депутат Совета народных депутатов города Владимира:- Должен заметить, что здесь имеется целый ряд нареканий по техническому состоянию автодороги, имеются ямы. Мы с коллегами подготовим претензионные письма, чтобы подрядчик оперативно, в короткие сроки, качественно. Выполнил все, и сделал все зависящее, чтобы эти дефекты и неровности, ямы убрать своевременно.Активисты и депутаты «Единой России» заявили, что будут и дальше мониторить состояние дорог.Вести Владимир.