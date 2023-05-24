Привел мужик друга к себе домой. выпили, разделись, легли в постель.
вдруг слышат кто-то входную дверь открывает. они в шкаф запрыгнули, закрылись, стоят подсматривают. жена заходит с подругой, одежду с нее снимает, с себя все сбрасывает, и начинают они лизаться. вдруг слышат входная дверь открывается. они дверки шкафа распахивают... офигевают...
Ну, делать нечего, вот-вот зайдет кто-то. спрятались, стоят молчат. заходит Вовочка с училкой, оба в коже, с шипами, в заклепках. училка наклонилась, а Вовочка давай ее по заднице плеткой хлестать. вдруг слышат, кто-то в коридоре ключами звенит. летят к шкафу, открывают... офигевают ну, делать нечего, закрылись опять подглядывают.
Заходит Вовочкина старшая сестра с букетом алых роз.
за енй идет однокурсник
еще анекдот!