Данные об этом появилась с петиции к губернатору региона

Минздрав Владимирской области опроверг слух о сокращении 113 больничных мест в акушерском корпусе ОКБ. Информация начались с петиции к губернатору региона от медицинских сотрудников и пациенток о передаче коек другому отделению.Ведомство отмечает, что в прошлом году для сохранения работы роддома были выделены дополнительные средства. Деньги пошли на зарплаты специалистам и погашение кредитов. Если потребуется, то учреждение обратится за поддержкой и в 2023 году.