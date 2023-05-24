Во Владимирской области 22 и 23 мая открылись модульные фельдшерско-акушерские пункты в поселке Краснознаменский Камешковского района и деревне Ручей Ковровского района.

Во Владимирской области 22 и 23 мая открылись модульные фельдшерско-акушерские пункты в поселке Краснознаменский Камешковского района и деревне Ручей Ковровского района. Медучреждения построили в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». ФАПы также будут обслуживать жителей близлежащих населённых пунктов.«В ФАПах предусмотрено все: ведение приема жителей - как взрослых, так и детей, проведение различных процедур, в том числе, прививок, наблюдение за развитием новорожденных и много другое. Все необходимое для оказания первой помощи есть. Медицинские кадры подобраны. Они начали работу. Поздравляю всех с новосельем!», - сообщил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.