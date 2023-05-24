Во Владимирской области прокуратура добилась ремонта крыши многоквартирного дома. Муромской...

Во Владимирской области прокуратура добилась ремонта крыши многоквартирного дома.Муромской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства в сфере ЖКХ.В ходе разбирательства установлено, что ООО «Союз» осуществлял управление многоквартирным домом № 55 по улице Ленина, города Муром с нарушением установленных требований. На потолке и стенах лестничной площадки девятого этажа третьего подъезда обнаружены следы протечек, проникающих через крышу дома. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Руководителю управляющей организации внесено представление. По результатам рассмотрения произведен ремонт крыши дома. виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.По фактам выявленных нарушений прокурором руководителю управляющей организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого произведен ремонт крыши дома, а также пострадавшей квартиры, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.Фото прокуратуры Владимирской области, pxfuel.com