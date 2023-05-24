Во Владимирской области создаётся первый народный мемориал в честь героев СВО. Волонтёры проекта...

Во Владимирской области создаётся первый народный мемориал в честь героев СВО.Волонтёры проекта "Святково" дали старт новому сезону работ в старинном урочище Кольчугинского района.В планах- дальнейшее восстановление Крестовоздвиженской церкви. О месте, где создаётся первый народный мемориал в честь героев СВО - Мария Платанюк.- Пойдём ставить указатель... Есть указатель, полдела сделано."Святково. Тысячи верных." Второй волонтёрский сезон проекта официально открыт. На пути к старинному урочищу появился долгожданный знак. "Святково. Возрождаемое село".Святково- особая точка на карте. Здесь создаётся первая в стране народная часовня-мемориал. В честь героев специальной военной операции и всех защитников России. Идея народного мемориала поддержана правительством области, властями района, Инспекцией по охране объектов культурного наследия, Госцентром, Кольчугинским благочинием. Место притяжения - старинная Крестовоздвиженская церковь. "Душа" Святково, его главная ценность и ориентир. Старший проекта, историк Виталий Семёнов подчёркивает: целей в новом волонтёрском сезоне много. Главная - вновь вдохнуть жизнь в эти удивительные места.Виталий Семёнов, старший проекта "Святково":- Сейчас задача шире- возродить само село Святково, которое известно с 1500-ого года и исчезло примерно в районе 1990-ого года. И сегодня мы установили эту табличку "Святково"- возрождаемое село. Как метку, как знак, с которой мы будем продолжать дальше работать.Под сводами Крестовоздвиженского храма осенью прошлого года состоялся молебен о защите российских воинов и даровании Победы России. Имена бойцов для богослужения присылали со всей страны. А возглавил службу протоиерей Игорь Тарасенко, духовник Кольчугинского благочиния. Возрождение богослужений - после перерыва почти в век -стало возможным после масштабных работ. Волонтёры поэтапно расчистили храм от залежей удобрений. Химикаты - в половину человеческого роста - заполняли всё пространство Крестовоздвиженской церкви.- Очень рады, что церковь хорошо перезимовала. Наша группа состоялась, удержалась, продолжаем работу.Наводила порядок в церкви волонтёр Екатерина Солнцева. Много лет она живёт в Москве. Но СвяткОво всегда занимало особое место в сердце. Сюда приезжала на каникулы к деду, фронтовику Николаю Фёдоровичу. Его дом, как и другие дома в Святково, увы, не сохранился.Екатерина Солнцева, волонтёр:- Частичку себя всё-таки надо отдавать на пользу общества, этого мира, на пользу других людей. На пользу восстановления храмов. Это настолько важно. Мы иногда замыливаемся, зашориваемся в своей ежедневной рутине, и не видим вещей, которые происходят вокруг.В ближайших планах волонтёров - поставить временные двери в храм, закрыть бреши в стене - из-за осадков проседает кирпич, очистить крышу от кустарников, сделать хотя бы временный деревянный свод. Старший проекта "Святково" Виталий Семёнов рассказывает: он намерен прописаться в урочище. Официально став "святковцем" нового тысячелетия- первым жителем возрождаемого села.Виталий Семёнов, старший проекта "Святково":- Это точка возрождения России. Здесь, конкретно, в Кольчугинском районе Владимирской области. Конкретно по региональным властям - очень нужно включение нашего Крестовоздвиженского храма в список противоаварийных работ. Это совершенно нормально. Это происходит по отношению к другим памятникам. Да и, в конце концов, сейчас нас знают и на уровне Федерации.Приезжать в Святково активисты проекта "Тысячи верных" планируют каждый месяц. Они надеются, что в ближайшие 5 лет сюда обязательно вернутся люди.Мария Платанюк "Вести-Владимир".