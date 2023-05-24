Известная исполнительница поделилась, что собирается избавиться от 20 килограммов.

Известная исполнительница поделилась, что собирается избавиться от 20 килограммов.Осенью 2021 года певица Татьяна Липницкая, больше известная как Бьянка, развеласьс гитаристом Романом Безруковым. С тех пор поклонники часто отмечают, что артистка хорошеет буквально на глазах. Впрочем, звезда и не скрывает, что активно трудится над своим внешним видом. Сейчас, например, Татьяна готовится к лету и приводит фигуру в форму.В беседе с Бьянка поделилась, что планирует похудеть на 20 килограммов. Некоторым эта цель может показаться недостижимой, но только не ей. Исполнительница соблюдает строгую диету и собирается избавиться от лишнего веса за неделю. Для этого знаменитость запланировала поездку в специальный лагерь для таких же худеющих."Занимаюсь спортом, сижу на жесткой диете, а завтра я уезжаю в специальный лагерь для похудения. И там все такие как я — хотят похудеть и на это заточены. Целую неделю каждый день мы будем соблюдать жесткую дисциплину", – поделилась секретом быстрого похудения Бьянка.Судя по всему, выполнить план по избавлению от лишних килограммов артистке не составит труда. Бывшая жена Безрукова активно занимается кардио-нагрузками, а также не употребляет жирные и жареные продукты, мясо и алкоголь.