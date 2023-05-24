Депутат Госдумы РФ Игорь Игошин посетил завод имени В.А. Дегтярёва в Коврове. Предприятие работает над выполнением гособоронзаказа в три смены.

Депутат Госдумы РФ Игорь Игошин посетил завод имени В.А. Дегтярёва в Коврове. Предприятие работает над выполнением гособоронзаказа в три смены.Дегтяревцы не только выпускают, но и совершенствовуют оружие. Основные вопросы, которые поднимались на встрече с руководством завода - кадровой потенциал и предварительное финансирование работ.«После приезда специалистов ЗиДа в Госдуму - в комитет по обороне, процесс сдвинулся с места. К примеру, предприятию поступили предложения от одного из банков, сотрудничающих с государственной корпорацией «Ростех», специализирующегося на финансировании предприятий высокотехнологичных отраслей экономики, машиностроения автомобильной промышленности и нефтегазовой отрасли - «Новикомбанк», по выдаче льготного кредита на закупку нового оборудования, в частности, станков, а также на необходимые металлоизделия. Заместитель председателя правления «Новикомбанка» Алексей Кузнецов обсудил все условия для оперативного получения льготного кредита с руководством завода», - отметил на своей странице ВКонтакте Игорь Игошин.