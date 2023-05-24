Встреча состоялась в рамках направления Женское здоровье.

В конгресс-парке Волынское начала работу московская площадка федерального партпроекта Женское движение Единой России по направлению Женское здоровье.В первый день работы там провели конференцию Долголетие женщины вне времени, которая собрала порядка 100 участниц, которые смогли пообщаться с ведущими медицинскими специалистами и руководителями медучреждений.Женщины сегодня находятся в эпицентре всего окружающего мира, на них лежит ответственность не только за себя, но и за здоровье своей семьи. Особенно ценной является информация в сфере общественного здоровья, которую получаем из первых рук. На нашей встрече лучшие спикеры, которые знают свою специальность. Для здоровья женщины прежде всего необходимы правильное питание, разумные физические нагрузки и позитивный настрой, - сказала депутат Госдумы РФ, координатор направления Женское здоровье партпроекта Женское движение Единой России Вероника Власова.Один из экспертов встречи, врач эндокринолог Ольга Рождественская обратила внимание женщин на увеличение продолжительности жизни и факторы, которые на это влияют. Это прежде всего связано с развитием медицины, многочисленными исследованиями, своевременной диспансеризацией, также большая роль в этом отводится информированию граждан.Соорганизатор мероприятия, основатель медико-фармацевтического клуба и автор проекта Долголетие женщины вне времени Тата Лысагорова подчеркнула, что теперь проект по праву может называться счастливым долголетием, потому что он несет в себе большую миссию сохранения женского здоровья. Она пожелала участницам хранить ценности семьи и транслировать все лучшие качества, отметив, что главное в женщине – это добродетель.На регулярной основе на московской площадке направления Женское здоровье будут проходить мероприятия, встречи, семинары, вебинары и лекции.Направление Женское здоровье – это постоянно действующая система очных встреч и онлайн лекций к которым может подключиться каждая женщина в любой точке нашей страны. Тема женского здоровья широка и многогранна, мы говорим как о здоровье физическом, так и о здоровье социальном. От энергии женщины, ее самочувствия зависит каким она будет специалистом на работе и как будет себя чувствовать семья рядом с ней, - сказала депутат Госдумы РФ, координатор федерального партийного проекта Женское движение Единой России Наталия Полуянова.Такой формат уже успешно применяется в ряде регионов страны. Инициатива предусматривает обеспечение доступа всех женщин к информации о профилактике заболеваний и ведении здорового образа жизни.В ходе конференции Долголетие женщины вне времени председатель комитета Совета Федерации РФ по социальной политике, координатор федерального партпроекта Единой России Старшее поколение в Москве Инна Святенко призвала женщин активнее участвовать в просветительских мероприятиях направления Женское здоровье.Участницы конференции также поблагодарили администрацию Конгресс-парка Волынское за организационную поддержку и гостеприимство.Женское здоровье – это открытый проект, в рамках которого на регулярной основе по всей стране проводятся лекции ведущих медицинских специалистов, рассказывающих, как сохранить здоровье.Инициатива предусматривает внедрение программ, направленных на предупреждение у женщин преждевременного старения и развитие направления активного долголетия для старшего поколения.Первая площадка в рамках проекта Женское здоровье открылась в апреле в Туле. На встрече с ведущими специалистами по акушерству, гинекологии, репродуктивной медицине обсудили вопросы сохранения женского здоровья. Мероприятие было организовано в рамках совместной работы Женского движения и всероссийского проекта Профилактический щит страны, он стартовал в начале года по инициативе Совета Федераций РФ и Министерства здравоохранения РФ.Также прошел образовательный вебинар Женщины XXI века: здоровье и красота для женщин Кузбасса. На нем обсудили темы репродуктивного здоровья женщин, возможности профилактики гинекологических заболеваний.