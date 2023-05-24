Встреча состоялась в рамках направления Женское здоровье.
В конгресс-парке Волынское начала работу московская площадка федерального партпроекта Женское движение Единой России по направлению Женское здоровье.
В первый день работы там провели конференцию Долголетие женщины вне времени, которая собрала порядка 100 участниц, которые смогли пообщаться с ведущими медицинскими специалистами и руководителями медучреждений.
Женщины сегодня находятся в эпицентре всего окружающего мира, на них лежит ответственность не только за себя, но и за здоровье своей семьи. Особенно ценной является информация в сфере общественного здоровья, которую получаем из первых рук. На нашей встрече лучшие спикеры, которые знают свою специальность. Для здоровья женщины прежде всего необходимы правильное питание, разумные физические нагрузки и позитивный настрой, - сказала депутат Госдумы РФ, координатор направления Женское здоровье партпроекта Женское движение Единой России Вероника Власова.
Один из экспертов встречи, врач эндокринолог Ольга Рождественская обратила внимание женщин на увеличение продолжительности жизни и факторы, которые на это влияют. Это прежде всего связано с развитием медицины, многочисленными исследованиями, своевременной диспансеризацией, также большая роль в этом отводится информированию граждан.
Соорганизатор мероприятия, основатель медико-фармацевтического клуба и автор проекта Долголетие женщины вне времени Тата Лысагорова подчеркнула, что теперь проект по праву может называться счастливым долголетием, потому что он несет в себе большую миссию сохранения женского здоровья. Она пожелала участницам хранить ценности семьи и транслировать все лучшие качества, отметив, что главное в женщине – это добродетель.
На регулярной основе на московской площадке направления Женское здоровье будут проходить мероприятия, встречи, семинары, вебинары и лекции.
Направление Женское здоровье – это постоянно действующая система очных встреч и онлайн лекций к которым может подключиться каждая женщина в любой точке нашей страны. Тема женского здоровья широка и многогранна, мы говорим как о здоровье физическом, так и о здоровье социальном. От энергии женщины, ее самочувствия зависит каким она будет специалистом на работе и как будет себя чувствовать семья рядом с ней, - сказала депутат Госдумы РФ, координатор федерального партийного проекта Женское движение Единой России Наталия Полуянова.
Такой формат уже успешно применяется в ряде регионов страны. Инициатива предусматривает обеспечение доступа всех женщин к информации о профилактике заболеваний и ведении здорового образа жизни.
В ходе конференции Долголетие женщины вне времени председатель комитета Совета Федерации РФ по социальной политике, координатор федерального партпроекта Единой России Старшее поколение в Москве Инна Святенко призвала женщин активнее участвовать в просветительских мероприятиях направления Женское здоровье.
Участницы конференции также поблагодарили администрацию Конгресс-парка Волынское за организационную поддержку и гостеприимство.
Женское здоровье – это открытый проект, в рамках которого на регулярной основе по всей стране проводятся лекции ведущих медицинских специалистов, рассказывающих, как сохранить здоровье.
Инициатива предусматривает внедрение программ, направленных на предупреждение у женщин преждевременного старения и развитие направления активного долголетия для старшего поколения.
Первая площадка в рамках проекта Женское здоровье открылась в апреле в Туле. На встрече с ведущими специалистами по акушерству, гинекологии, репродуктивной медицине обсудили вопросы сохранения женского здоровья. Мероприятие было организовано в рамках совместной работы Женского движения и всероссийского проекта Профилактический щит страны, он стартовал в начале года по инициативе Совета Федераций РФ и Министерства здравоохранения РФ.
Также прошел образовательный вебинар Женщины XXI века: здоровье и красота для женщин Кузбасса. На нем обсудили темы репродуктивного здоровья женщин, возможности профилактики гинекологических заболеваний.