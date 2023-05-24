Признанный виновным предложил школьникам купить у него наркотик

В Камешкове суд вынес 27-летнему мужчине приговор: 8,5 лет лишения свободы за склонение несовершеннолетник к потреблению наркотиков. Известно, что судебный приговор пока в силу не вступил. Информацию передает прокуратура Владимирской области.Еще в марте признанный виновным предложил школьникам купить у него марихуану для личного использования. Дети отказались и сообщили о произошедшем в полицию. После этого злоумышленник был задержан.