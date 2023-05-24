Вынесен приговор жителю Камешковского района, который склонял малолетних к употреблению наркотиков, сообщили в Следственном комитете. Следствием и судом установлено, что 13 марта этого года

Вынесен приговор жителю Камешковского района, который склонял малолетних к употреблению наркотиков, сообщили в Следственном комитете. Следствием и судом установлено, что 13 марта этого года мужчина находился у пожарного водоема в Камешково. Он увидел двух мальчиков и показал им, что у него есть наркотики, а также предложил ребятам их попробовать. Но дети не растерялись – они