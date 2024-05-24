Куда обращаться владимирцам, если нарушены права детей при сдаче ЕГЭ? В образовательных...

Куда обращаться владимирцам, если нарушены права детей при сдаче ЕГЭ?В образовательных учреждениях началась государственная итоговая аттестация.В связи с этим в прокуратуре Владимирской области запускают "горячую линию" по вопросам соблюдения прав обучающихся при проведении ЕГЭ.О нарушениях в рассматриваемой сфере можно сообщать в надзорный орган в будние дни с 9 до 18 часов (в пятницу – до 16:45) по телефону: (84922) 32-39-43.Фото: архив ГТРК «Владимир»