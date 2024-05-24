Перед судом предстанет житель Киржача, обвиняемый в приобретении контрафактных алкоголя и...

Перед судом предстанет житель Киржача, обвиняемый в приобретении контрафактных алкоголя и сигаретУФСБ России по Владимирской области, во взаимодействии с СУ СК России по Владимирской области, выявлена и задокументирована противоправная деятельность жителя города Киржача, связанная с приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками в особо крупном размере.Как сообщают в пресс-службе УФСБ России по Владимирской области, в январе 2024 года фигурант, действуя умышленно, приобрел с использованием мессенджера у неустановленных лиц контрафактную алкогольную продукцию и табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, в целях последующего сбыта на территории Владимирской области.В феврале 2024 года противоправная деятельность злоумышленника была пресечена сотрудниками УФСБ России по Владимирской области. Из незаконного оборота изъято более 3 тысяч бутылок и 250 канистр немаркированной алкогольной продукции, а также более 3 тысяч контрафактных пачек сигарет на общую сумму более 1,6 млн. рублей.В этом же месяце в отношении указанного гражданина СУ СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело.В мае 2024 года материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением переданы в суд.Фото: пресс-служба УФСБ России по Владимирской области