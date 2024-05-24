Последний звонок: в школе №21 города Владимира впервые выпустили кадетский класс Последний...

"Последний звонок": в школе №21 города Владимира впервые выпустили кадетский классПоследний звонок прозвенел сегодня и для выпускников школы № 21.В учебном заведении впервые выпустили кадетский 11 «А» класс имени Юрия Моткова. Воина-орденоносца, погибшего в Афганистане. Классный руководитель кадетов- почетный работник общего образования России- Анжела Саркисова.Последний звонок для кадетского класса прошёл этим утром в Патриаршем саду. Почетными гостями стали представители регионального Министерства образования, "Российского кадетского братства", президентской Академии.Выпускники подготовили свои творческие номера и передали мемориальную эстафету.Имя воина-афганца Юрия Моткова теперь будет носить 4-ый «А» класс.