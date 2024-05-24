В четверг, 23 мая, Владимирская область приняла эстафету Международного передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству».

В четверг, 23 мая, Владимирская область приняла эстафету Международного передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству». Об этом рассказала регионального правительства.Подчёркивается, что данное мероприятие проводится по поручению президента России Владимира Путина по итогам его встречи с матерями бойцов, участвующих в специальной военной операции.Так, во Владимире и Собинке прошли показы киноэпопеи «Отважные». Эти ленты были сняты непосредственно в зоне проведения СВО. Фильмы повествуют о наших соотечественниках, решивших встать на защиту Родины. Главными зрителями являются школьники и студенты.Как отметил первый заместитель губернатора Владимирской области Дмитрий Лызлов, на фестивале звучат истории подвигов: «Наша задача – сохранить эту память и передать её нашим детям».