В четверг, 23 мая, Владимирская область приняла эстафету Международного передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству».
В четверг, 23 мая, Владимирская область приняла эстафету Международного передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству». Об этом рассказала регионального правительства.
Подчёркивается, что данное мероприятие проводится по поручению президента России Владимира Путина по итогам его встречи с матерями бойцов, участвующих в специальной военной операции.
Так, во Владимире и Собинке прошли показы киноэпопеи «Отважные». Эти ленты были сняты непосредственно в зоне проведения СВО. Фильмы повествуют о наших соотечественниках, решивших встать на защиту Родины. Главными зрителями являются школьники и студенты.
Как отметил первый заместитель губернатора Владимирской области Дмитрий Лызлов, на фестивале звучат истории подвигов: «Наша задача – сохранить эту память и передать её нашим детям».