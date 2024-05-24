Диджей Катя Гусева сделала неожиданное заявление о вокальных данных Аллы Пугачевой. Подруга Филиппа Киркорова утверждает, что она теряет голос.

Диджей Катя Гусева сделала неожиданное заявление о вокальных данных Аллы Пугачевой. Подруга Филиппа Киркорова утверждает, что она теряет голос.После презентации новой песни Примадонны многие в шоу-бизнесе начали обсуждать возможные проблемы у знаменитой певицы. Катя Гусева поделилась своим мнением о новом треке, заметив, что голос Пугачевой стал неузнаваемым и словно исчез.Она признала, что не обратила внимания на текст песни, но выразила уверенность в том, что голос певицы изменился. Тем не менее, она признала легендарность Аллы Пугачевой и поддержала ее желание продолжать петь.По слухам, которые распространяются в индустрии развлечений, каждая новая песня Примадонны приносит ей значительный доход благодаря загрузкам. Недавно вышедший альбом принес певице около 20 миллионов рублей всего за первые дни после релиза. Учитывая дорогую жизнь за рубежом, каждый заработанный рубль имеет для певицы большое значение.Спустя время после выхода новой композиции начались слухи о возможных проблемах в отношениях между Пугачевой и ее мужем-иноагентом за границей. Некоторые фанаты предполагают, что текст песни содержит намеки на нехватку внимания со стороны супруга. Возможно, это стало для нее способом выразить свои чувства и желания.Обсуждения вокруг новых произведений Аллы Пугачевой отражают интерес к ее творчеству и личной жизни. Несмотря на слухи, она остается одной из самых ярких фигур в российской музыкальной индустрии, продолжая радовать своих поклонников новыми композициями и вызывая интерес у публики.